Rainha da Sucata: Laurinha confessa amor por Edu, e Betinho ouve tudo
Madrasta revela ser apaixonada pelo enteado nos próximos capítulos
Em Rainha da Sucata, Laurinha (Glória Menezes) finalmente vai confessar seu amor por Edu (Tony Ramos).
Ela admite que é apaixonada pelo enteado, e Betinho (Paulo Gracindo) ouve tudo.
A novela está sendo reprisada em Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.
Tudo acontece depois que Maria do Carmo (Regina Duarte) é presa por atirar em Edu.
A sucateira concede uma entrevista a Paula (Cláudia Ohana) em que expõe todos os podres da família Figueroa.
