Madrasta revela ser apaixonada pelo enteado nos próximos capítulos

Rainha da Sucata: Laurinha confessa amor por Edu, e Betinho ouve tudo

Em Rainha da Sucata, Laurinha (Glória Menezes) finalmente vai confessar seu amor por Edu (Tony Ramos).

Ela admite que é apaixonada pelo enteado, e Betinho (Paulo Gracindo) ouve tudo.

A novela está sendo reprisada em Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Tudo acontece depois que Maria do Carmo (Regina Duarte) é presa por atirar em Edu.

A sucateira concede uma entrevista a Paula (Cláudia Ohana) em que expõe todos os podres da família Figueroa.

