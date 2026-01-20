Sarah Andrade tem crise de choro no BBB 26: "Não encontrei um novo Gil"

Loira falou sobre sua conexão com o economista

Na Telinha - 20 de janeiro de 2026

Na tarde desta terça-feira (20) no BBB 26, Sarah Andrade caiu no choro ao falar de sua amizade com Gil do Vigor.

Os dois eram aliados na 21ª temporada do reality show da Globo e seguiram amigos aqui fora, apesar da loira ter sido eliminada bem antes do economista.

“Ele é incrível, sou fã dele não só como jogador de Big Brother”, exaltou Sol Vega.

A brasiliense, então, lembrou de uma briga icônica que o pernambucano teve com Pocah, o que gerou diversos memes para as redes sociais: “Eu segurava o riso porque era engraçado”.

