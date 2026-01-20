Solange Couto aposta em desejo do público para sua participação no BBB 26: "Dona Jura entrar em cena"

Atriz acha que os telespectadores querem ver embates

Na Telinha Na Telinha -
Solange Couto aposta em desejo do público para sua participação no BBB 26: "Dona Jura entrar em cena"

Na noite desta terça-feira (20) no BBB 26, Solange Couto apostou que o público do reality show da Globo quer vê-la em embates.

A atriz ainda lembrou de Dona Jura, personagem que ela interpretou na novela O Clone (2001) e que marcou sua carreira artística.

“Continuo sendo uma pessoa franca, só que hoje, com a maturidade, quando eu percebo que vai gerar uma discussão, eu dou meu jeito de sair.

Leia também

Aqui precisa se posicionar, inclusive discutindo.

Não é gritando, é discutindo”, avaliou ela, dizendo que “ninguém ganha briga no grito”.

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias