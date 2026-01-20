Susana Vieira detona participantes do BBB 26 e admite medo nos bastidores da Globo

Atriz disparou contra Aline Riscado, Jonas Sulzbach e outros competidores

Na Telinha - 20 de janeiro de 2026

Susana Vieira participou do Encontro desta terça-feira (20) e detonou participantes do BBB 26.

Contudo, a atriz não se aprofundou em alguns comentários, pois admitiu ter medo do compliance da emissora – ou seja, o setor responsável por avaliar o comportamento dos funcionários.

Candidata a deixar o programa no primeiro paredão, Aline Campos foi um dos alvos da veterana.

“O que mais me incomodou nesses dias foi a mulher querer meia dúzia de ovos”, disparou Susana, que lembrou a participação de Gracyanne Barbosa, também consumidora de ovos, na edição do ano passado.

