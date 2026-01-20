Susana Vieira relembra "novela ruim" que fez na Globo: "Detestava"

Atriz também revelou que teve aumento de salário com Senhora do Destino

Susana Vieira relembrou uma “novela ruim” que fez na Globo.

Em participação no Encontro desta terça-feira (20), a atriz não revelou o nome da trama, mas afirmou a Patrícia Poeta que houve um trabalho que “detestou” fazer na emissora.

Ela também relembrou os sucessos da carreira.

“Eu só tenho a agradecer porque só fiz coisa boa.

Alguma novela ruim que eu fiz, eu falava.

Eu falo, não no vídeo, mas falo lá dentro.

Ah, reclamo o tempo todo”, admitiu Susana, que prometeu dizer a Patrícia qual era a produção nos bastidores do programa.

