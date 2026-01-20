Três Graças: Arminda é expulsa da mansão e muda para casa de Ferette
Exposição do caso extraconjugal resulta em saída da mansão e novo conflito doméstico
A divulgação do relacionamento entre Arminda (Grazi Massafera) e Ferette (Murilo Benício) desencadeia uma sequência de mudanças nos próximos capítulos de Três Graças.
A exposição do caso na imprensa provoca o retorno de Rogério (Eduardo Moscovis) à mansão e encerra a permanência da ex-mulher no imóvel.
Ao reassumir o controle da casa, Rogério comunica que deseja recuperar o quarto e informa que Arminda deverá retirar seus pertences.
No mesmo encontro, ele sugere que a ex-companheira passe a viver com Ferette, com quem mantém o relacionamento tornado público.
Leia mais o conteúdo completo aqui.