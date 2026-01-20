Três Graças: Arminda é expulsa da mansão e muda para casa de Ferette

Exposição do caso extraconjugal resulta em saída da mansão e novo conflito doméstico

Na Telinha Na Telinha -
Três Graças: Arminda é expulsa da mansão e muda para casa de Ferette

A divulgação do relacionamento entre Arminda (Grazi Massafera) e Ferette (Murilo Benício) desencadeia uma sequência de mudanças nos próximos capítulos de Três Graças.

A exposição do caso na imprensa provoca o retorno de Rogério (Eduardo Moscovis) à mansão e encerra a permanência da ex-mulher no imóvel.

Ao reassumir o controle da casa, Rogério comunica que deseja recuperar o quarto e informa que Arminda deverá retirar seus pertences.

Leia também

No mesmo encontro, ele sugere que a ex-companheira passe a viver com Ferette, com quem mantém o relacionamento tornado público.

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias