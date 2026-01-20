Três Graças: Arminda encontra pista da estátua no ferro-velho

Vilã reconhece cortina com as suas iniciais na casa de Joaquim

Três Graças: Arminda encontra pista da estátua no ferro-velho

Nos próximos capítulos de Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) descobre o paradeiro da estátua roubada de sua mansão.

A vilã passa a noite com Joaquim (Marcos Palmeira) no ferro-velho e reconhece a cortina com suas iniciais cobrindo um objeto volumoso e deduz que é a valiosa escultura.

A forte atração entre a filha de Josefa (Arlete Salles) e o pai biológico de Gerluce (Sophie Charlotte) se deu de forma imediata, assim que se viram.

Tanto que na primeira oportunidade os dois vão pra cama sem pestanejar.

