Três Graças: Briga feia entre Zenilda e Arminda tem xingamentos e fim de amizade

O confronto acontece após a advogada escutar ataques da sócia do marido. A troca de ofensas marca o fim definitivo da relação entre as duas

Nos próximos capítulos da novela Três Graças, Zenilda (Andreia Horta) decide encerrar a amizade com Arminda (Grazi Massafera) após um confronto entre as duas.

A ruptura ocorre quando a advogada ouve comentários da vilã sobre seus filhos, reage à situação e as duas trocam ofensas, encerrando o vínculo.

A relação entre Zenilda e Arminda vinha passando por desgastes.

A madame demonstrava insatisfação com atitudes da amiga, e o episódio decisivo aconteceu quando a megera entrou no apartamento da advogada, informou que passará a ocupar uma sala na fundação e fez comentários que afetaram Zenilda e Lorena (Alanis Guillen), que presenciou a situação.

