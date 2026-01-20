Três Graças: Ferette mexe com a pessoa errada e acaba desmascarado

Zenilda assume defesa de José Maria e desconfia do marido em fraude

Na Telinha - 20 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) será investigado por Zenilda (Andréia Horta).

A mulher do empresário assume a defesa de José Maria (Túlio Starling) e chega à conclusão de que o marido comanda esquema de fraude de medicamentos dentro da Fundação.

Desconfiado da distribuição de placebo na Comunidade da Chacrinha, o médico manda os remédios mais caros distribuídos aos moradores para análise e confirma que são falso.

Leia mais o conteúdo completo aqui.