Três Graças: Ferette mexe com a pessoa errada e acaba desmascarado
Zenilda assume defesa de José Maria e desconfia do marido em fraude
Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) será investigado por Zenilda (Andréia Horta).
A mulher do empresário assume a defesa de José Maria (Túlio Starling) e chega à conclusão de que o marido comanda esquema de fraude de medicamentos dentro da Fundação.
Desconfiado da distribuição de placebo na Comunidade da Chacrinha, o médico manda os remédios mais caros distribuídos aos moradores para análise e confirma que são falso.
