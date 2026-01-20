Três Graças: Leonardo deixa a casa do pai por culpa de Arminda

Exposição do relacionamento provoca saída do filho e amplia conflitos familiares

Na Telinha Na Telinha -
Três Graças: Leonardo deixa a casa do pai por culpa de Arminda

A divulgação do relacionamento entre Arminda (Grazi Massafera) e Ferette (Murilo Benício) reorganiza os vínculos familiares nos próximos capítulos da novela Três Graças.

A exposição do caso na imprensa desencadeia uma série de movimentos que culminam na saída de Leonardo (Pedro Novaes) da casa do pai após a chegada do vilã ao apartamento do empresário.

O primeiro impacto ocorre com o retorno de Rogério (Eduardo Moscovis) à mansão onde vivia com Arminda.

Leia também

Ao reassumir o imóvel, ele informa que pretende recuperar o quarto e comunica que a ex-mulher deve retirar seus pertences.

No mesmo encontro, sugere que a vilã passe a residir com Ferette, com quem mantém o relacionamento tornado público.

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias