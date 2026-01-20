Três Graças: Leonardo deixa a casa do pai por culpa de Arminda

Exposição do relacionamento provoca saída do filho e amplia conflitos familiares

Na Telinha - 20 de janeiro de 2026

A divulgação do relacionamento entre Arminda (Grazi Massafera) e Ferette (Murilo Benício) reorganiza os vínculos familiares nos próximos capítulos da novela Três Graças.

A exposição do caso na imprensa desencadeia uma série de movimentos que culminam na saída de Leonardo (Pedro Novaes) da casa do pai após a chegada do vilã ao apartamento do empresário.

O primeiro impacto ocorre com o retorno de Rogério (Eduardo Moscovis) à mansão onde vivia com Arminda.

Ao reassumir o imóvel, ele informa que pretende recuperar o quarto e comunica que a ex-mulher deve retirar seus pertences.

No mesmo encontro, sugere que a vilã passe a residir com Ferette, com quem mantém o relacionamento tornado público.

