"Virar youtuber e influencer não é ser artista", dispara Nany People

No NaTelinha Talk desta terça-feira (20), Nany People deu uma opinião polêmica sobre o que é ser artista.

Para a atriz, muita gente na atualidade se ilude com o que as redes sociais podem proporcionar, mas youtubers e influenciadores digitais não são artistas, pois para isso teriam que nascer com o dom e a missão.

“Hoje em dia, o pessoal fica muito equivocado com isso aqui [o celular].

O pessoal acha que virar youtuber, virar influencer é ser artista.

Não é.

Pode doer a quem doer.

Virar youtuber, virar influencer é outra coisa.

Eu vejo pai instigando criança a criar canal e criança é engraçadinha por natureza”, iniciou.

