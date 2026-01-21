Ana Maria Braga dá invertidas em Aline Campos, do BBB 26: "Você que faz meditação"
Apresentadora questionou mágoa guardada por 10 anos, rebateu briga por ovos e sugeriu que rivalidade só existe na cabeça da convidada
Ana Maria Braga deu uma série de invertidas em Aline Campos, primeira eliminada do BBB 26 que participou do Mais Você nesta quarta-feira (21).
A apresentadora questionou o fato de a bailarina relembrar um comentário feito por Ana Paula Renault há muitos anos.
Também rebateu os argumentos da convidada na briga por ovos durante o confinamento no reality show da Globo.
“Dez anos é muito ano para guardar isso?”, perguntou Ana Maria quando Aline mencionou a crítica que Ana Paula fez à sua roupa em um programa de TV.
Na ocasião, a veterana afirmou que a desafeta parecia uma “acompanhante de luxo”.
