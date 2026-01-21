Ana Maria Braga dá invertidas em Aline Campos, do BBB 26: "Você que faz meditação"

Apresentadora questionou mágoa guardada por 10 anos, rebateu briga por ovos e sugeriu que rivalidade só existe na cabeça da convidada

Ana Maria Braga dá invertidas em Aline Campos, do BBB 26: "Você que faz meditação"

Ana Maria Braga deu uma série de invertidas em Aline Campos, primeira eliminada do BBB 26 que participou do Mais Você nesta quarta-feira (21).

A apresentadora questionou o fato de a bailarina relembrar um comentário feito por Ana Paula Renault há muitos anos.

Também rebateu os argumentos da convidada na briga por ovos durante o confinamento no reality show da Globo.

“Dez anos é muito ano para guardar isso?”, perguntou Ana Maria quando Aline mencionou a crítica que Ana Paula fez à sua roupa em um programa de TV.

Na ocasião, a veterana afirmou que a desafeta parecia uma “acompanhante de luxo”.

