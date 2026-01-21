Após Vale Tudo, Paulo Silvestrini renova contrato com a Globo

Profissional dirigiu diversos projetos de sucesso na casa

Na Telinha - 21 de janeiro de 2026

Paulo Silvestrini acaba de acertar sua renovação de contrato com a Globo.

Ele dirigiu no ano passado a novela Vale Tudo, que foi ao ar entre março e outubro.

Anteriormente, esteve à frente de Vai na Fé (2023) e Malhação: Viva a Diferença (2017).

A informação é da coluna Play, do jornal O Globo desta quarta-feira (21) e traz que Silvestrini está na casa desde os anos 1990.

Aos 60 anos de idade, seu primeiro trabalho foi em Malhação, em 1997.

