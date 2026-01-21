BBB 26: Alberto Cowboy analisa embate de Brigido com Ana Paula: "É arriscado"
O veterano também falou da eliminação de Aline Campos e da volta de Milena do paredão
Primeiro líder do BBB 26, Alberto Cowboy revelou que está atento ao embate que Brigido está tentando criar com Ana Paula Renault.
Em conversa com Jonas Sulzbach, o empresário analisou o jogo do pipoca e também falou da eliminação de Aline Campos.
“Acho que o que contou muito foi no ao vivo ontem, o embate”, disse Jonas.
“Contou dela ir lá, tentar resolver uma coisa, não conseguir e também não ter se posicionado com relação a isso.
Porque isso fez a Ana Paula crescer”, concordou Cowboy.
