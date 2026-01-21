BBB 26: Alberto Cowboy analisa embate de Brigido com Ana Paula: "É arriscado"

O veterano também falou da eliminação de Aline Campos e da volta de Milena do paredão

Na Telinha - 21 de janeiro de 2026

Primeiro líder do BBB 26, Alberto Cowboy revelou que está atento ao embate que Brigido está tentando criar com Ana Paula Renault.

Em conversa com Jonas Sulzbach, o empresário analisou o jogo do pipoca e também falou da eliminação de Aline Campos.

“Acho que o que contou muito foi no ao vivo ontem, o embate”, disse Jonas.

“Contou dela ir lá, tentar resolver uma coisa, não conseguir e também não ter se posicionado com relação a isso.

Porque isso fez a Ana Paula crescer”, concordou Cowboy.

