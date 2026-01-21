BBB 26: Aline Campos diz que não queria brigar com Ana Paula: "Acreditei que ela estava arrependida"
Para ela, Ana Paula atacou sua honra
Aline Campos garante estar em paz.
Ela afirmou que não queria brigar com Ana Paula Renault.
“Acreditei que ela estava arrependida”, relatou em entrevista ao Mais Você na manhã desta quarta-feira (21).
Ana Maria Braga reprisou o discurso de Aline em sua saída do BBB 26 na noite dessa terça (20), quando contou que não queria a amizade da mineira, mas poderia ter provocado menos.
“Eu lembrava do que tinha acontecido e não pude esclarecer.
Não é que eu tenha guardado, mas convivi com alguém que falou algo muito sério da minha honra.”
