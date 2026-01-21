BBB 26: Aline Campos já foi capa da Playboy; relembre quantos exemplares ela vendeu
Ela ainda era do balé do Faustão
Muito antes de participar do Big Brother Brasil, Aline Campos posou para as lentes da Playboy, nos últimos anos da revista, em 2012.
Em um ensaio inspirado no filme Flashdance: Em Ritmo de Embalo, ela foi a capa de junho cujos cliques foram feitos por Luís Cipriano.
Aline Campos relatou que ficou nervosa e em dúvida, pedindo tempo para pensar.
Meses depois, aceitou.
O cachê, no entanto, nunca foi revelado por ela.
O que a agora ex-BBB revelou em entrevista ao extinto Ego, foi que faturou mais sendo estrela de comercial de cerveja que posando nua.
Mas, quanto a revista dela venceu?
Leia mais o conteúdo completo aqui.