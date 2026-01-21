BBB 26: Ana Paula e Chaiany fecham aliança: "Estou do seu lado"
No papo, que contou também com Maxiane, as sisters falaram de Alberto Cowboy
Após a eliminação de Aline Campos no primeiro paredão da temporada, os participantes começaram a fazer novas articulações no BBB 26.
Em conversa na cozinha, Ana Paula Renault e Chaiany fecharam uma espécie de aliança no jogo.
No papo, que contou também com a presença de Maxiane, o trio falou sobre a estratégia de Alberto Cowboy, que escolheu apenas pipocas para o Na Mira do Líder.
Para a jornalista, isso é uma forma de subestimar os adversários.
