BBB 26: Ana Paula e Matheus batem boca após brother chamá-la de "patroa" de Milena
O papo tenso rolou depois que o Queridômetro do dia foi revelado para a casa inteira
O clima pesou entre Ana Paula Renault e Matheus na tarde desta quarta-feira (21) no BBB 26.
Após o Queridômetro do dia ser disponibilizado para os participantes no telão, o gaúcho lançou mão de indiretas e chamou a jornalista de “patroa” de Milena.
“Minhas cobras diminuíram, eu fico triste.
Vou fazer mais maldades!
Não é isso, Matheus?
Ser uma boa capitã”, provocou a loira.
“Se tiver cobrando bem a hora…
Pode ser que eu entro”, ironizou o brother.
“Olha, quer virar soldadinho da tia?
Viu que seu jogo tá errado, né?
Foi falar merda, agora leva no peito!”, disparou a veterana.
