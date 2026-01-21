BBB 26: Ana Paula e Matheus batem boca após brother chamá-la de "patroa" de Milena

O papo tenso rolou depois que o Queridômetro do dia foi revelado para a casa inteira

O clima pesou entre Ana Paula Renault e Matheus na tarde desta quarta-feira (21) no BBB 26.

Após o Queridômetro do dia ser disponibilizado para os participantes no telão, o gaúcho lançou mão de indiretas e chamou a jornalista de “patroa” de Milena.

“Minhas cobras diminuíram, eu fico triste.

Vou fazer mais maldades!

Não é isso, Matheus?

Ser uma boa capitã”, provocou a loira.

“Se tiver cobrando bem a hora…

Pode ser que eu entro”, ironizou o brother.

“Olha, quer virar soldadinho da tia?

Viu que seu jogo tá errado, né?

Foi falar merda, agora leva no peito!”, disparou a veterana.

