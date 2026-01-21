BBB 26: Ana Paula peita Brigido, que fica sem reação: "Vai ter que subir muita montanha"

No quarto, a sister comentou com os aliados que não consegue entender o porquê de tanto ódio do brother

Após sobreviver ao seu primeiro paredão no BBB 26, Ana Paula Renault já deixou claro que está pronta para o jogo.

Na cozinha, a jornalista deu um recado direto e reto a Brigido e rechaçou os ataques pessoais que o brother fez contra ela durante o Sincerão.

O amazonense ficou petrificado.

“Você não me conhece, mas eu vou fazer você me conhecer.

Meu pior lado”, afirmou a sister.

“Me mostra.

Tô curioso para conhecer essa famosa Ana Paula”, debochou o empreendedor.

