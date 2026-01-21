BBB 26: Ana Paula Renault dispara como favorita ao prêmio, aponta Termômetro NT

Enquete do NaTelinha mede o favoritismo dos participantes no reality da Globo

Na Telinha - 21 de janeiro de 2026

No ar há uma semana, o BBB 26 caiu na boca do povo.

Com um elenco dividido entre pipocas, veteranos e camarotes, a vigésima sexta edição do reality comandado por Tadeu Schmidt virou um dos principais assuntos das redes sociais, diante da quantidade de acontecimentos em poucos dias de confinamento.

A desclassificação de Henri Castelli, que chegou a ter duas convulsões na casa; o ambiente cruel do Quarto Branco; a desistência de Pedro, participante controverso que cometeu assédio contra Jordana na despensa; e a rivalidade construída por Aline Campos e Ana Paula Renault, que também se tornou alvo de Brigido e Matheus, foram alguns dos momentos que mais deram o que falar na atração.

