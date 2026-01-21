BBB 26: Ana Paula, Samira, Marcelo e Milena contam votos e definem alvo surpreendente
Quarteto já está pensando na formação do próximo paredão
Em conversa na área externa na tarde desta quarta-feira (21), Ana Paula Renault, Samira, Marcelo e Milena revelaram suas opções de voto e analisaram a possibilidade de irem no mesmo nome na formação do próximo paredão do BBB 26.
O quarteto surpreendeu com alguns alvos.
“As opções pra mim agora seriam Solange, não a Sol, a Sol também…
Tô achando que ela não tá isso, não.
Tudo ela quer…
dá pra ver, entendeu?”, comentou Samira.
“Sol, Matheus…
Brigido também é uma opção.
Tem outra pessoa, quem é?
Jonas”, completou Marcelo.
