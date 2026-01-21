BBB 26: Ana Paula, Samira, Marcelo e Milena contam votos e definem alvo surpreendente

Quarteto já está pensando na formação do próximo paredão

Na Telinha - 21 de janeiro de 2026

Em conversa na área externa na tarde desta quarta-feira (21), Ana Paula Renault, Samira, Marcelo e Milena revelaram suas opções de voto e analisaram a possibilidade de irem no mesmo nome na formação do próximo paredão do BBB 26.

O quarteto surpreendeu com alguns alvos.

“As opções pra mim agora seriam Solange, não a Sol, a Sol também…

Tô achando que ela não tá isso, não.

Tudo ela quer…

dá pra ver, entendeu?”, comentou Samira.

“Sol, Matheus…

Brigido também é uma opção.

Tem outra pessoa, quem é?

Jonas”, completou Marcelo.

