No Quarto do Líder, veteranos se mostraram curiosos com a descoberta feita pela pipoca

BBB 26: Cowboy sugere que Jonas beije Maxiane em troca de descobrir informação

Vilão do BBB 7, Alberto Cowboy topou participar do BBB 26 para refazer a sua imagem diante do público.

No entanto, em conversa com Jonas Sulzbach no Quarto do Líder, o empresário teceu um comentário que tem revoltado as redes sociais.

O veterano sugeriu que o colega simplesmente seduza e depois beije Maxiane a fim de descobrir a informação privilegiada que a sister obteve ao vencer a dinâmica patrocinada da última terça-feira (20).

Conforme revelado na edição ao vivo, a pipoca descobriu que no próximo domingo (25) não terá Prova Bate e Volta.

