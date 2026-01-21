BBB 26: Eliminada, Aline Campos critica Ana Paula Renault: "Pior do que eu imaginava"

A atriz e dançarina também respondeu se já viveu um affair com Jonas Sulzbach

Na Telinha - 21 de janeiro de 2026

Eliminada do BBB 26 com 61,64% dos votos – ela enfrentou Ana Paula Renault e Milena no primeiro paredão da temporada -, Aline Campos participou do Bate-Papo BBB e reviu o comentário feito pela jornalista em 2016 a respeito de sua roupa.

“Foi pior do que eu imaginava.

Foi pior do que o que eu falei para ela.

Ela é baixa.

Foi pior!

Executiva de filme pornô…

foi pior”, comentou a atriz e dançarina, que usou o episódio para criar um embate com a sister enquanto esteve confinada.

