BBB 26: Eliminada, Aline Campos critica Ana Paula Renault: "Pior do que eu imaginava"
A atriz e dançarina também respondeu se já viveu um affair com Jonas Sulzbach
Eliminada do BBB 26 com 61,64% dos votos – ela enfrentou Ana Paula Renault e Milena no primeiro paredão da temporada -, Aline Campos participou do Bate-Papo BBB e reviu o comentário feito pela jornalista em 2016 a respeito de sua roupa.
“Foi pior do que eu imaginava.
Foi pior do que o que eu falei para ela.
Ela é baixa.
Foi pior!
Executiva de filme pornô…
foi pior”, comentou a atriz e dançarina, que usou o episódio para criar um embate com a sister enquanto esteve confinada.
