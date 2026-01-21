BBB 26: Sol acusa Ana Paula de ter privilégios: "Ela pode"
Veterana desabafou em conversa com Jordana e Solange Couto
O Sincerão serviu para estabelecer a rivalidade entre Sol Vega e Ana Paula Renault no BBB 26.
Na tarde desta quarta-feira (21), a veterana criticou a jornalista e a acusou de ser privilegiada em relação a ela.
“Ela é carismática.
Isso não tem o que falar.
E ela sabe jogar, ela tem um jeito leve de falar e de transparecer.
Agora, eu, já tenho um jeito pesado”, comentou a ex-BBB 4 em conversa com Jordana e Solange Couto.
