BBB 26: Sol acusa Ana Paula de ter privilégios: "Ela pode"

Veterana desabafou em conversa com Jordana e Solange Couto

Na Telinha - 21 de janeiro de 2026

O Sincerão serviu para estabelecer a rivalidade entre Sol Vega e Ana Paula Renault no BBB 26.

Na tarde desta quarta-feira (21), a veterana criticou a jornalista e a acusou de ser privilegiada em relação a ela.

“Ela é carismática.

Isso não tem o que falar.

E ela sabe jogar, ela tem um jeito leve de falar e de transparecer.

Agora, eu, já tenho um jeito pesado”, comentou a ex-BBB 4 em conversa com Jordana e Solange Couto.

Leia mais o conteúdo completo aqui.