Conheça a mansão de Paolla Oliveira: 1,7 mil m² com arte, natureza e um toque de espiritualidade

Sua casa no Rio une luxo, design, natureza e superação, marcando o recomeço da atriz após perder a antiga residência

Gustavo de Souza - 21 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Paolla Oliveira abriu as portas de seu refúgio particular no Rio de Janeiro e os detalhes são de tirar o fôlego. Localizada na Barra da Tijuca, a mansão de 1,7 mil m² foi projetada para ser um santuário de paz, memórias e conexão.

O projeto foge do conceito tradicional de “casa de vitrine” e foca em uma arquitetura que abraça a essência da artista. Após enfrentar a perda de sua antiga residência em um incêndio, Paolla transformou o recomeço em uma obra de arte habitável.

Neste santuário urbano, a luz natural e o verde da vegetação nativa ditam o ritmo dos dias. Cada metro quadrado foi pensado para equilibrar a vida intensa de gravações com momentos de pausa e reconexão profunda.

Integração com o verde e fluidez arquitetônica

A arquitetura da residência privilegia a amplitude e a conexão constante com a natureza da Barra da Tijuca. Grandes panos de vidro e brises garantem que a luminosidade circule livremente por todos os cômodos da casa.

O projeto evita excessos desnecessários e aposta na utilização de materiais naturais para criar acolhimento. A sensação é de continuidade entre o interior e o exterior, reforçada por tons sóbrios e texturas orgânicas.

As áreas externas contam com uma piscina imponente que se funde visualmente ao jardim exuberante ao redor. Os animais de estimação da atriz possuem liberdade total para circular pelos ambientes, que exalam um clima de refúgio.

A cozinha e as áreas de convivência foram estruturadas para suportar o ritmo profissional da atriz sem perder o calor de um lar. Bancadas amplas e linhas retas dialogam com uma funcionalidade sofisticada e muito bem resolvida.

Arte, memória e o altar de proteção

Na sala de estar, uma gigantesca estante metálica funciona como o coração narrativo da trajetória profissional de Paolla. O espaço abriga prêmios importantes, obras de arte contemporânea e objetos carregados de significado pessoal.

Peças de design assinado por artistas brasileiros dividem o ambiente com itens afetivos e tapetes de fibra natural. Essa curadoria cuidadosa traz uma identidade única, transformando a casa em uma galeria de vivências reais.

Um dos pontos mais simbólicos da mansão fica na varanda do quarto privativo, onde um altar ecumênico foi montado. Ali, imagens de São Jorge, Buda e Nossa Senhora Aparecida simbolizam a proteção e a fé da artista.

Cristais e objetos recebidos ao longo da carreira compõem esse espaço sagrado voltado para a reflexão diária. É um toque de espiritualidade que humaniza o projeto e reflete a busca da atriz por equilíbrio e gratidão.

Confira a história completa sobre a mansão da atriz no vídeo abaixo:

