Coração Acelerado: João Raul trai Naiane com a prima dela
Cowgirl descobre pela web que foi trocada por Agrado e surta
Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, João Raul (Filipe Bragança) se reencontra Agrado (Isadora Cruz), pinta um clima e casal acaba ficando.
O beijo será registrado, vai parar na web e o cantor será acusado de trair Naiane (Isabelle Drummond) com a prima.
Flagrado no quarto da patricinha, o sertanejo acabou pedindo a mão da filha de Alaorzinho (Daniel de Oliveira) em namoro, e a influencer rapidamente plantou a notinha em suas redes.
