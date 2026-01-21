Coração Acelerado: João Raul trai Naiane com a prima dela

Cowgirl descobre pela web que foi trocada por Agrado e surta

Coração Acelerado: João Raul trai Naiane com a prima dela

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, João Raul (Filipe Bragança) se reencontra Agrado (Isadora Cruz), pinta um clima e casal acaba ficando.

O beijo será registrado, vai parar na web e o cantor será acusado de trair Naiane (Isabelle Drummond) com a prima.

Flagrado no quarto da patricinha, o sertanejo acabou pedindo a mão da filha de Alaorzinho (Daniel de Oliveira) em namoro, e a influencer rapidamente plantou a notinha em suas redes.

