Coração Acelerado: Naiane entra em choque com o sucesso de Agrado e João Raul; entenda

A ambição da vilã sofre um duro golpe nos próximos capítulos. Ao ver o triunfo inesperado de Agrado e João Raul, a personagem entra em colapso

Na Telinha - 21 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos da novela Coração Acelerado, a repercussão de um vídeo de Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) cantando juntos passa a ocupar o centro dos acontecimentos e provoca impacto direto em Naiane (Isabelle Drummond).

A influencer acompanha a circulação do material nas redes sociais e reage ao sucesso da apresentação, manifestando tristeza ao observar a resposta do público.

A gravação mostra Agrado e João Raul dividindo o palco improvisado de um bar e alcança ampla difusão online.

A visibilidade do vídeo altera a dinâmica entre os personagens envolvidos e desencadeia uma série de reações.

Diante da repercussão, Naiane expressa a intenção de se vingar da mocinha.

Eduarda tenta interceder em favor da cantora, mas não consegue conter a reação da influencer.

