Datena acerta demissão da RedeTV! após ser contratado pela TV Brasil

No início da tarde desta quarta-feira (21), José Luiz Datena conversou com Amilcare Dallevo Jr. e acertou sua demissão da RedeTV!.

O apresentador, que comanda o Brasil do Povo diariamente na emissora de Osasco, pediu pra deixar o canal porque não iria conseguir conciliar a atração com seu novo projeto.

De acordo com informações da coluna de Flávio Ricco no portal Leo Dias, a relação do jornalista com o presidente da empresa é de cordialidade e tudo foi ajustado amigavelmente.

