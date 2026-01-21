Datena explica ao vivo por que está saindo da RedeTV!: "Não é brincadeira"
Apresentador pegou Sonia Abrão de surpresa
Antes de iniciar o Brasil do Povo desta quarta-feira (21), José Luiz Datena explicou, ao vivo, por que decidiu pedir demissão da RedeTV!.
O apresentador admitiu que está cansado de fazer programas policiais diariamente e deixou Sonia Abrão visivelmente surpresa.
“É apenas um até logo.
As portas estarão sempre abertas, eu estou indo para um novo desafio.
Eu estou um pouco cansado.
Não é brincadeira há 30 anos fazer três horas e meia, duas horas de programa de televisão”, pontuou ele.
Leia mais o conteúdo completo aqui.