Datena explica ao vivo por que está saindo da RedeTV!: "Não é brincadeira"

Apresentador pegou Sonia Abrão de surpresa

Na Telinha Na Telinha -
Datena explica ao vivo por que está saindo da RedeTV!: "Não é brincadeira"

Antes de iniciar o Brasil do Povo desta quarta-feira (21), José Luiz Datena explicou, ao vivo, por que decidiu pedir demissão da RedeTV!.

O apresentador admitiu que está cansado de fazer programas policiais diariamente e deixou Sonia Abrão visivelmente surpresa.

“É apenas um até logo.

Leia também

As portas estarão sempre abertas, eu estou indo para um novo desafio.

Eu estou um pouco cansado.

Não é brincadeira há 30 anos fazer três horas e meia, duas horas de programa de televisão”, pontuou ele.

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias