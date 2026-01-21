Êta Mundo Melhor: Celso descobre que Estela tem uma filha

Enfermeira confirma ser mãe de Anabela, mas não entrega Ernesto como pai

Na Telinha - 21 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Anabela (Isabelly Carvalho) foge de casa e conta a Celso (Rainer Cadete) que Estela (Larissa Mnaoela) é sua mãe.

O malandro questiona quem é o pai, mas a enfermeira se recusa a entregar Ernesto (Eriberto Leão).

Quando jovem, a enfermeira se deixou iludir pelo malandro e acabou grávida, mas o primo de Zulma (Heloísa Périssé) nunca soube da existência de uma filha com a jovem.

