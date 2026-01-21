Êta Mundo Melhor: Celso descobre que Estela tem uma filha
Enfermeira confirma ser mãe de Anabela, mas não entrega Ernesto como pai
Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Anabela (Isabelly Carvalho) foge de casa e conta a Celso (Rainer Cadete) que Estela (Larissa Mnaoela) é sua mãe.
O malandro questiona quem é o pai, mas a enfermeira se recusa a entregar Ernesto (Eriberto Leão).
.
Quando jovem, a enfermeira se deixou iludir pelo malandro e acabou grávida, mas o primo de Zulma (Heloísa Périssé) nunca soube da existência de uma filha com a jovem.
