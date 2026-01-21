Êta Mundo Melhor: Zulma descobre Samir na fazenda e Candinho se desespera pelo filho

O protagonista entra em pânico ao saber que a vilã está por perto e teme perder a criança novamente

Nos próximos capítulos da novela Êta Mundo Melhor, Zulma (Heloísa Périssé) localiza o paradeiro de Samir e dá início a uma nova ofensiva para retomar a guarda da criança.

A descoberta ocorre após uma sequência de episódios envolvendo o processo de adoção do menino e provoca reação imediata de Candinho (Sérgio Guizé), que passa a agir para evitar a separação.

O ponto de partida da movimentação é a chegada do documento que formaliza a adoção.

Zulma recebe o registro e compartilha a informação com Zenaide (Evelyn Castro), confirmando que a guarda havia sido oficialmente concedida.

Ela afirma que, com o papel em mãos, a situação de Samir estava definida nos termos legais.

