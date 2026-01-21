Felipe Andreoli e Rafa Brites substituem Rodrigo Faro na Record
Fora do ar no ano passado, Canta Comigo Teen retorna em julho, comandado pelo casal
A Record confirmou a volta do Canta Comigo Teen em 2026.
Com estreia prevista para julho, a sexta temporada do programa será apresentada pelo casal Felipe Andreoli e Rafa Brites, que substituem Rodrigo Faro no posto – ele deixou a emissora em dezembro de 2024 e, no ano passado, a competição musical não foi ao ar.
