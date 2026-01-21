Globo lançou novela especial para ajudar Rainha da Sucata em missão impossível

Comédia foi escalada para ser exibida após a trama, atualmente em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo

Na Telinha - 21 de janeiro de 2026

Em 1990, a Globo precisou lançar uma novela especial para ajudar Rainha da Sucata em uma missão impossível: conter o sucesso de Pantanal, na Manchete.

Exibida imediatamente após a novela das oito da emissora líder, a trama rural conseguia a liderança no horário, o que acarretou mudanças na programação da concorrente.

Como o NaTelinha já contou, Pantanal não vencia Rainha da Sucata na audiência – até porque não eram exibidas no mesmo horário.

Contudo, diante do sucesso da novela rural da Manchete, a Globo precisou mexer em sua própria novela, reprisada atualmente no Vale a Pena Ver de Novo.

Leia mais o conteúdo completo aqui.