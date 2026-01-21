Isadora Cruz sobre as cenas com Paula Fernandes em Coração Acelerado: "Místicas"

Atriz fala da força das mulheres na novela das sete, do amor épico da personagem com João Raul e da semelhança com Agrado

Em Coração Acelerado, Agrado (Isadora Cruz) não conheceu Cecília (Paula Fernandes), mas sempre que precisa de um conselho, a avó indica o caminho que a neta deve percorrer através dos sonhos.

A protagonista da novela das sete da Globo nunca escondeu o seu lado místico, e nem os cuidados com sua espiritualidade.

Sensitiva, contou que durante Guerreiros do Sol (2025) sugeriu uma oração e pediu licença aos espíritos antes de gravarem na gruta onde o bando de Lampião foi executado.

