Nany People explica por que não expõe romances: "Só interessa a mim"

"Nunca citei aqui quem eu já peguei, deixei de pegar", orgulha-se

Na Telinha - 21 de janeiro de 2026

Nany People não é do time que expõe seus romances na mídia.

Ao longo de sua trajetória, se orgulha de ser discreta.

“Eu não faço da minha vida sexual o meu panfletário de vida”, contou em entrevista ao NaTelinha Talk na noite dessa terça-feira (20).

“Nunca citei aqui quem eu já peguei, deixei de pegar”, emendou em conversa conduzida por Drika Oliveira e Helô Amighini.

Em A Fazenda, em 2010 revelou ter namorado três jogadores de futebol: dois do Corinthians e um do Palmeiras.

Mas não deu nomes.

Leia mais o conteúdo completo aqui.