Rainha da Sucata: Na cadeia, Maria do Carmo descobre podre de Laurinha

Sucateira conhece presidiária que sabe de falcatruas e traições da vilã

Na Telinha - 21 de janeiro de 2026

Em Rainha da Sucata, Maria do Carmo (Regina Duarte) vai descobrir os podres do passado de Laurinha (Glória Menezes).

Na cadeia, a empresária conhece uma presa que sabe muito sobre o passado da grã-fina.

A novela está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Dalva (Neuza Amaral) vai revelar a Maria do Carmo que Laurinha teve um caso com o marido dela, Vado.

Esse homem é o verdadeiro pai de Rafael (Maurício Mattar).

A presidiária deseja se vingar dessa traição.

