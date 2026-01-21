Rainha da Sucata: Na cadeia, Maria do Carmo descobre podre de Laurinha
Sucateira conhece presidiária que sabe de falcatruas e traições da vilã
Em Rainha da Sucata, Maria do Carmo (Regina Duarte) vai descobrir os podres do passado de Laurinha (Glória Menezes).
Na cadeia, a empresária conhece uma presa que sabe muito sobre o passado da grã-fina.
A novela está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.
Dalva (Neuza Amaral) vai revelar a Maria do Carmo que Laurinha teve um caso com o marido dela, Vado.
Esse homem é o verdadeiro pai de Rafael (Maurício Mattar).
A presidiária deseja se vingar dessa traição.
