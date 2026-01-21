Rainha da Sucata: Na cadeia, Maria do Carmo descobre podre de Laurinha

Sucateira conhece presidiária que sabe de falcatruas e traições da vilã

Em Rainha da Sucata, Maria do Carmo (Regina Duarte) vai descobrir os podres do passado de Laurinha (Glória Menezes).

Na cadeia, a empresária conhece uma presa que sabe muito sobre o passado da grã-fina.

A novela está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Dalva (Neuza Amaral) vai revelar a Maria do Carmo que Laurinha teve um caso com o marido dela, Vado.

Esse homem é o verdadeiro pai de Rafael (Maurício Mattar).

A presidiária deseja se vingar dessa traição.

