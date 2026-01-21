RedeTV! define substituta de Luciana Gimenez no Superpop; saiba quem

Apresentadora está deixando a emissora após mais de 20 anos

RedeTV! define substituta de Luciana Gimenez no Superpop; saiba quem

A RedeTV!

escolheu Simone Garuti para substituir Luciana Gimenez no Superpop.

A jornalista ainda não é a substituta definitiva da apresentadora, que está deixando a emissora após mais de 20 anos de vínculo profissional, mas vai assumir o comando do programa de maneira interina.

De acordo com a coluna de Flávio Ricco no portal Leo Dias, a repórter, que já fazia matérias para a atração desde 2001, estará à frente do Superpop a partir da próxima semana.

