RedeTV! define substituta de Luciana Gimenez no Superpop; saiba quem
Apresentadora está deixando a emissora após mais de 20 anos
A RedeTV!
escolheu Simone Garuti para substituir Luciana Gimenez no Superpop.
A jornalista ainda não é a substituta definitiva da apresentadora, que está deixando a emissora após mais de 20 anos de vínculo profissional, mas vai assumir o comando do programa de maneira interina.
De acordo com a coluna de Flávio Ricco no portal Leo Dias, a repórter, que já fazia matérias para a atração desde 2001, estará à frente do Superpop a partir da próxima semana.
