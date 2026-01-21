Sergio Marone sobre volta às novelas: "O público queria"
Ator vinha preferindo dar cuidado ao corpo e cabeça
Sergio Marone acertou sua volta às novelas depois de oito anos.
Ele será o vilão Amit em Amor em Ruínas, próxima bíblica da Record.
“Pelo que vi nas minhas redes sociais, o público queria a minha volta”, disse ele.
“Há um tempo fiz a opção por uma carreira mais independente, com projetos que vão acontecendo aos poucos.
Além disso, quis cuidar do corpo e da cabeça para entender quem sou de verdade.
Porque isso muda tudo quando a gente volta ao trabalho”, observou em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo desta quarta-feira (21).
