Solange Couto se irrita com Milena e encarna Dona Jura no BBB 26: "Tá na coordenação?"

Atriz não gostou de uma atitude da babá

Solange Couto encarnou a Dona Jura, personagem icônica que ela viveu na novela O Clone (2001), nesta quarta-feira (21) no BBB 26.

A atriz estranhou o fato de Milena ter ido ao Quarto Sonho do Grande Amor para querer ditar regras.

“Achou que o banheiro era ali.

Achei estranho.

Não vou mentir que achei estranho.

Bem estranho.

Não entendi o enredo”, admitiu.

“Estranho mesmo…Talvez querendo vir para ver como é que é, como é que estão as repartições”, supôs Sol Vega.

