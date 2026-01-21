Terra Nostra: Matteo faz Rosana tremer com recaída: "Não resisti"
Italiano beijará a ex-mulher após visitar ao filho dos dois
Em Terra Nostra, Matteo (Thiago Lacerda) vai fazer Rosana (Carolina Kasting) tremer com uma recaída.
Após mais uma briga, o italiano dá um beijo na boca da ex-mulher nos próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.
Matteo se aproveita que Rosana e toda a família dela estão na fazenda, por conta da epidemia de peste, para visitar o filho na casa da família na cidade.
Depois de um encontro com o garoto, permitido por Mariana (Tânia Bondezan), ele terá uma surpresa com a ex, que chega de viagem.
Leia mais o conteúdo completo aqui.