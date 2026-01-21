Três Graças: Ferette desperta de surto com amnésia

Vilão finge ter perdido a memória e causa comoção em Zenilda

Na Telinha - 21 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) desperta de um surto com amnésia, causando preocupação em Zenilda (Andréia Horta), mas tudo não passa de fingimento do empresário, só para se manter distante dos últimos acontecimentos que viraram a sua vida de ponta cabeça.

Depois de saber que Lorena (Alanis Guillen) está namorando Juquinha (Gabriela Medvedovisky), e expulsar a filha de casa, o empresário ficará sabendo que Leonardo (Pedro Novaes) e Viviane (Gabriela Loran) estão juntos e marca um jantar para a moça em sua casa.

