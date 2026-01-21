Três Graças: Ferette é ameaçado por Zenilda e reage com medidas emergenciais

Empresário entra em estado de atenção após ex-mulher indicar denúncia de esquema clandestino

Na Telinha - 21 de janeiro de 2026

Os próximos capítulos da novela Três Graças apresentam uma mudança no equilíbrio de forças envolvendo Ferette (Murilo Benício), que passa a reagir sob pressão após ser diretamente ameaçado por Zenilda (Andréia Horta).

A situação se estabelece depois que ela descobre o envolvimento do empresário com Arminda (Grazi Massafera), episódio que encerra o casamento e desencadeia uma sequência de confrontos.

A revelação do relacionamento leva Zenilda a deixar a casa onde vivia com Ferette.

A advogada passa a circular em outros espaços e encontra apoio entre amigos ligados a uma galeria de arte, que se torna seu ponto de referência após a separação.

