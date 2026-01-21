Três Graças: Ferette manda desativar a Casa de Farinha
Zenilda descobre caso do marido com Arminda, sai de casa e ameaça destruir o magnata
Nos próximos capítulos de Três Graças, Zenilda (Andréia Horta) descobre o caso de Ferette (Murilo Benício) com Arminda (Grazi Massafera), sai de casa e ameaça denunciar o marido no esquema de medicação falsificada.
O vilão corre contra o tempo e desativa a Casa de Farinha.
O casamento perfeito do magnata com a advogada está prestes a ruir.
Desconfiada da relação do empresário com a ex-mulher de Rogério (Eduardo Moscovis), a mãe de Lorena (Alanis Guillen) confirma que a falsiane é amante do magnata e sai de casa.
