Três Graças: Preso injustamente, Zé Maria encontra novo amor

Aproximação na delegacia muda relação entre médico detido e jovem da comunidade

Na Telinha - 21 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, José Maria (Túlio Starling) passa a viver um novo relacionamento após ser preso sob acusação de falsificação de receitas.

A prisão ocorre depois de uma armação atribuída a Ferette (Murilo Benício).

Durante o período em que permanece detido, o médico se aproxima de Kellen (Luiza Rosa), dando início a um vínculo que se desenvolve dentro da delegacia da Chacrinha.

A mudança na relação tem início quando Kellen decide visitar José Maria no local onde ele está detido.

Ela leva uma cesta de frutas e demonstra preocupação com a alimentação do médico enquanto ele permanece preso.

O encontro marca uma aproximação entre os dois, que passam a conversar com frequência durante as visitas.

