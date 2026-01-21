Três Graças: Raul impede queda de Joélly após ataque de Arminda

Episódio em mansão termina em denúncia formal após conflito envolvendo gravidez

Na Telinha - 21 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Raul (Paulo Mendes) assume papel importante ao impedir uma queda de Joélly (Alana Cabral) durante um encontro na mansão de Arminda (Grazi Massafera).

O episódio leva o casal a procurar a polícia e resulta no registro de uma queixa formal contra a empresária.

A situação tem início quando Arminda convida Raul e Joélly para um jantar em sua residência, afirmando que pretende promover uma aproximação familiar.

Durante o convite, ela declara que deseja agir em nome da paz e que seu objetivo é unir a família.

