Três Graças: Zenilda descobre traição de Ferette com Arminda

A trajetória de Ferette (Murilo Benício) sofre uma inflexão nos próximos capítulos da novela Três Graças a partir do momento em que Zenilda (Andréia Horta) toma conhecimento do envolvimento do marido com Arminda (Grazi Massafera).
A confirmação da relação entre o empresário e a amiga próxima da advogada encerra o casamento e inaugura uma nova fase.
Após flagrar a traição, Zenilda decide sair da casa onde vivia com Ferette e passa a contar com o apoio de amigos ligados a uma galeria de arte, espaço que se torna seu principal ponto de acolhimento após o divórcio.
