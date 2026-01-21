Três Graças: Zenilda descobre traição de Ferette com Arminda

Descoberta do caso leva advogada a romper relação e reorganizar sua vida

Na Telinha - 21 de janeiro de 2026

A trajetória de Ferette (Murilo Benício) sofre uma inflexão nos próximos capítulos da novela Três Graças a partir do momento em que Zenilda (Andréia Horta) toma conhecimento do envolvimento do marido com Arminda (Grazi Massafera).

A confirmação da relação entre o empresário e a amiga próxima da advogada encerra o casamento e inaugura uma nova fase.

Após flagrar a traição, Zenilda decide sair da casa onde vivia com Ferette e passa a contar com o apoio de amigos ligados a uma galeria de arte, espaço que se torna seu principal ponto de acolhimento após o divórcio.

