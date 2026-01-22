Ana Maria Braga sobre cigarro: "Que é bom, é, mas mata"

Eduardo Moscovis disse que o cigarro "é uma delícia"

Na Telinha - 22 de janeiro de 2026

Ana Maria Braga fumou por anos e garantiu ter parado há cerca de três anos, conforme relembrou no Mais Você desta quinta-feira (22).

Em papo com Eduardo Moscovis, no entanto, concordou com o ator sobre o fato do cigarro “ser uma delícia”.

“[Mas] Que é bom fumar, é.

Desculpe.

Mas mata”, alertou.

A apresentadora perguntou se o artista está se cuidando.

“Chega uma hora que tem que parar de fumar, começar a comer direito”, frisou a loira.

“Tem que gente que fuma até bem velho.

Eu adoro fumar.

Acho o cigarro uma delícia, mas faz muito mal”, disse Moscovis.

Leia mais o conteúdo completo aqui.