Ana Maria Braga sobre cigarro: "Que é bom, é, mas mata"
Eduardo Moscovis disse que o cigarro "é uma delícia"
Ana Maria Braga fumou por anos e garantiu ter parado há cerca de três anos, conforme relembrou no Mais Você desta quinta-feira (22).
Em papo com Eduardo Moscovis, no entanto, concordou com o ator sobre o fato do cigarro “ser uma delícia”.
“[Mas] Que é bom fumar, é.
Desculpe.
Mas mata”, alertou.
A apresentadora perguntou se o artista está se cuidando.
“Chega uma hora que tem que parar de fumar, começar a comer direito”, frisou a loira.
“Tem que gente que fuma até bem velho.
Eu adoro fumar.
Acho o cigarro uma delícia, mas faz muito mal”, disse Moscovis.
