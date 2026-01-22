BBB 26: Babu critica Ana Paula e faz previsão: "Vai ganhar ou bater na curva"
O ator trocou uma ideia com Solange Couto e Juliano Floss sobre a jornalista
Ana Paula Renault foi um assunto recorrente na festa do líder Alberto Cowboy no BBB 26.
Em conversa com Solange Couto e Juliano Floss, Babu Santana analisou o jogo da jornalista e a chamou de “vetezeira”.
“Hoje o Jonas me decepcionou.
Veio preparado de coach.
Fui falar uma coisa normal.
Falei: ‘Mano, não estou cobrando de você.
Estou falando de todo mundo'”, comentou o ator, ao que a atriz citou a loira.
