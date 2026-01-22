BBB 26: Babu Santana supera concorrentes e vence a segunda Prova do Líder
Disputa desta quinta-feira foi dividida em duas etapas, com classificatória à tarde e final ao vivo
Nesta quinta-feira (22), Babu Santana venceu a Prova do Líder do BBB 26 e assumiu a segunda liderança da temporada.
A disputa marcou a segunda prova pela liderança na edição, após a vitória de Alberto Cowboy na estreia do cargo, em uma dinâmica de resistência que durou mais de 26 horas.
A prova foi organizada em duas etapas.
A fase classificatória aconteceu durante a tarde, no espaço Amstel, com participação individual de todos os brothers.
A dinâmica exigiu agilidade e equilíbrio contra o tempo, e o desempenho só era validado após o participante manter estabilidade por dez segundos.
Leia mais o conteúdo completo aqui.