BBB 26: Brigido revela estratégia envolvendo Ana Paula: "Se eu estourar já era"
Pipoca trocou uma ideia com Edilson Capetinha e Solange Couto a respeito da jornalista
A festa do líder Alberto Cowboy rendeu muitas conversas a respeito do próximo paredão do BBB 26.
Em um papo com Edilson Capetinha e Solange Couto, Brigido revelou suas reais intenções nas provocações a Ana Paula Renault.
Primeiro, o trio analisou o jogo de Matheus, que também resolveu confrontar a veterana.
“Ele não tem cacife pra isso ainda.
Tem que conhecer primeiro”, afirmou a atriz, que ainda disse que o ex-integrante do Quarto Branco é diferente do amazonense, que “conhece” a jornalista.
