BBB 26: Brigido revela estratégia envolvendo Ana Paula: "Se eu estourar já era"

Pipoca trocou uma ideia com Edilson Capetinha e Solange Couto a respeito da jornalista

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Brigido revela estratégia envolvendo Ana Paula: "Se eu estourar já era"

A festa do líder Alberto Cowboy rendeu muitas conversas a respeito do próximo paredão do BBB 26.

Em um papo com Edilson Capetinha e Solange Couto, Brigido revelou suas reais intenções nas provocações a Ana Paula Renault.

Primeiro, o trio analisou o jogo de Matheus, que também resolveu confrontar a veterana.

Leia também

“Ele não tem cacife pra isso ainda.

Tem que conhecer primeiro”, afirmou a atriz, que ainda disse que o ex-integrante do Quarto Branco é diferente do amazonense, que “conhece” a jornalista.

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias